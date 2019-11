WTA-Finals : Grönefeld und Schuurs ziehen ins Halbfinale ein

Shenzen Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Grönefeld hat bei den WTA Finals mit ihrer niederländischen Doppelpartnerin Demi Schuurs das Halbfinale erreicht. Das Duo setzte sich 6:2, 6:4 gegen die Chinesinnen Hao-Ching und Latisha Chan durch.

In der Vorschlussrunde trifft das deutsch-niederländische Duo am Samstag in China auf Hsieh Su-Wei aus Taiwan und die Tschechin Barbora Strycova. Zuvor hatten die 34-jährige Grönefeld und ihre Partnerin gegen Timea Babos aus Ungarn und Kristina Mladenovic aus Frankreich eine Niederlage kassiert und überraschend gegen Elise Mertens aus Belgien und Aryna Sabalenka aus Weißrussland gewonnen.