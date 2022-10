Doppelte Premiere : Kevelaerer Sportschützinnen starten bei Weltmeisterschaft in Kairo

Hannah Wehren (l.) und Anna Janssen gehen im Schatten der Pyramiden auf Medaillenjagd. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Anna Janssen möchte sich bei den Titelkämpfen in Ägypten für die Olympischen Spiele in Paris empfehlen. Hannah Wehren ist im Feld der Juniorinnen dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Schon seit Jahren sind die Sportschützen der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer rund um den Globus unterwegs und sorgen mit zum Teil sensationellen Erfolgen für Furore. Ganz nebenbei repräsentieren sie bei den internationalen Wettkämpfen nicht nur ihr Heimatland, sondern machen auch noch Werbung für ihre Heimatstadt.

So auch in diesen Tagen in der ägyptischen Metropole Kairo, wo bis einschließlich Dienstag, 25. Oktober, die Weltmeisterschaft der Sportschützen stattfindet. Für das Team Deutschland hat der Deutsche Schützenbund zwei Sportlerinnen aus der Marienstadt nominiert: Anna Janssen startet bei den Seniorinnen, Hannah Wehren bei den Juniorinnen.

„Ich war total überrascht, als die Einladung für die WM ins Haus flatterte“, sagt die 17-jährige Hannah, die in der 600-Seelen-Gemeinde Uedemerbruch zu Hause ist. „Eigentlich war ein Wettbewerb für Juniorinnen gar nicht vorgesehen, aber jetzt dürfen wir mit dem Kleinkaliber-Gewehr an den Start gehen.“ Bereits Anfang August hatte sich Hannah Wehren beim Ranglistenturnier in Breslau qualifiziert, wo sie mit Larissa Weindorf und Nele Stark erfolgreich war. In drei Disziplinen geht die Schülerin in Kairo an den Start: Liegend-Wettkampf, 50 Meter 3 mal 20 Schuss und mit dem Team.

„Natürlich ist die Weltmeisterschaft der absolute Höhepunkt meiner bisherigen Laufbahn“, sagt sie. „Aber ich fahre ohne besondere Erwartungen dahin, weil ich absolut nicht einschätzen kann, auf welchem Niveau geschossen wird.“ Die Schulbücher nimmt die angehende Abiturientin übrigens mit, da nur zwei Tage nach der Rückkehr wichtige Klausuren auf dem Programm stehen.

Ihre Vereinskameradin Anna Janssen feiert als Seniorin ihre Premiere bei einer Weltmeisterschaft. Als Juniorin nahm sie bereits 2017 an ihrer ersten WM teil. Jeweils drei Starts mit dem Luftgewehr und dem Kleinkaliber-Gewehr bedeuten ein wahres Marathon-Programm, zumal sie im Idealfall nach der Qualifikation auch noch in den jeweiigen Finalrunden gefordert ist. „Mit Ausnahme der Sportler aus Russland und Weißrussland ist die komplette Weltelite am Start. Ich möchte mich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris empfehlen, wenigstens in einer Einzelkonkurrenz ins Finale einziehen und mit dem Team auf dem Podest zu landen“, sagt die 21-Jährige Schützin.