Musik im Kloster Langwaden : Konzert-Nachmittag mit Lena Kravets und Tobias Kassung

Langwaden In der Reihe Konzerte im Kloster präsentieren am Sonntag, 6. November, Lena Kravets & Tobias Kassung im Kloster Langwaden ihr neues Programm „La lumière du sud“. Was die Besucher bei dem Konzert in der Duo-Besetzung von Violoncello und Gitarre erwartet und wo es Karten gibt.

Lena Kravets (Violoncello) wuchs in einer Musikerfamilie auf und erhielt mit sechs Jahren ihren ersten Klavierunterricht am „W. A. Uspenskiy“ Musikgymnasium für begabte Kinder. Ein paar Jahre später entdeckte sie das Violoncello für sich, und die Liebe zu diesem Instrument bestimmte ihren künstlerischen Werdegang. Schon mit zwölf Jahren war sie Stimmführerin im Jugendkammerorchester „Junge Talente aus Usbekistan“ und wenige Jahre später wurde Lena Kravets als Orchestermusikerin, Auftritte in großen Konzertsälen der Hauptstadt Taschkent folgten. 2014 schloss sie ihr Studium an der Hochschule für Musik Köln ab. Der Wahlkölner Tobias Kassung gilt als einer der herausragenden deutschen Gitarristen der jungen Generation. Als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes vervollständigte er seine gitarristische Ausbildung am Birmingham Conservatoire of Music sowie am Königlichen Konservatorium in Brüssel. Seine Konzerte führen ihn durch Europa, die Vereinigten Staaten, Japan und Australien. Als Komponist und Arrangeur eröffnet er seinem Instrument in der klassischen Kammermusik neue Wege. Seit 2011 bestreiten Tobias Kassung und Lena Kravets Konzerte in der seltenen Duo-Besetzung von Violoncello und Gitarre.