„London calling“ : Konkurrenz beschert Zverev Ticket für Tennis-WM

Paris Die endgültige Qualifikation für die ATP Finals gestaltete sich dann doch einfacher und deutlich unspektakulärer als erwartet. Dank der patzenden Konkurrenz hat Titelverteidiger Alexander Zverev die Restzweifel an seiner Teilnahme am Jahresabschluss beseitigt.

Nervtötende Rechenspiele und Zitterpartien wie einst Boris Becker blieben Alexander Zverev dann doch erspart. Die letzten Zweifel an der Teilnahme des besten deutschen Tennisprofis bei den ATP Finals in London beseitigten ausgerechnet Zverevs Kontrahenten. Als am späten Mittwochabend eine halbe Stunde vor Mitternacht auch der Italiener Matteo Berrettini beim Masters-Series-Turnier in Paris ausgeschieden war, konnte Zverev endlich den Tweet „London calling“ absetzen und die Spielerorganisation ATP ihr vorproduziertes Filmchen über den nun auch qualifizierten Titelverteidiger veröffentlichen.

In sein Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov am Donnerstagnachmittag konnte Zverev also ohne größeren Druck gehen. Das unterschied ihn schon einmal vom dreimaligen Wimbledonsieger Becker. Deutschlands Tennis-Legende hatte die Premiere in Paris-Bercy 1986 als damals 18-Jähriger gewonnen, musste anschließend aber immer wieder rechnen und zittern, um zu wissen, wann er bei der ATP-WM dabei ist. Es sei nicht so, dass er sich freue, wenn einer seiner Kontrahenten verliere, hatte Zverev vor Turnierbeginn gesagt. Traurig wird er über die Ereignisse jedoch auch nicht gewesen sein.