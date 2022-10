Sportschießen : Sportschützin Anna Janssen gewinnt die Weltmeisterschaft

Volle Konzentration: Anna Janssen von der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer kehrt als Weltmeisterin aus Ägypten zurück. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Die Spitzensportlerin der SSG Kevelaer hat bei den Titelkämpfen in Kairo mit Jolyn Beer (Goslar) und Lisa Müller (Oberfranken) Gold für Deutschland im Kleinkaliber-Dreistellungskampf geholt. Bronze gab es im Mixed.

Von Volker Himmelberg

Der Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler kann schon einmal Federhalter und das Goldene Buch der Stadt zurechtlegen. Denn die mit Abstand erfolgreichste Sportlerin aus der Marienstadt hat erneut zugeschlagen. „Gold-Anna“ Janssen ist Weltmeisterin. Am Wochenende holte die Sportschützin der SSG Kevelaer an der Seite von Jolyn Beer aus Goslar und Lisa Müller aus der oberfränkischen Gemeinde Berg in Kairo den Titel im Dreistellungskampf 50 Meter Kleinkaliber (kniend, stehend, liegend) den Titel. Damit wurde das deutsche Trio, das vor knapp drei Wochen in Breslau bereits die Europameisterschaft gewonnen hatte, seiner Favoritenrolle gerecht. „Meine Schwester ist überglücklich, zumal sie einige Tage zuvor im Einzelwettbewerb etwas Pech und das Finale knapp verpasst hatte. Gold mit der Mannschaft ist mehr als eine Entschädigung“, sagte SSG-Trainer Simon Janssen.

Der Weg zum Titel führte über drei Etappen, in denen die deutschen Schützinnen jeweils ihre Klasse demonstrierten. In der ersten Qualifikationsrunde am Samstag gingen Dreier-Mannschaften aus 22 Ländern an den Start. Die Schützen mussten jeweils 15 Schuss in den drei Teildisziplinen abgeben. Anna Janssen war einmal mehr die Ruhe selbst und erzielte mit 445 von 450 möglichen Ringen das beste Ergebnis aller 66 Schützinnen. Sie hatte somit großen Anteil daran, dass Deutschland mit 1329 Ringen die chinesische Auswahl (1327) zum Auftakt hinter sich ließ. Auch in der zweiten Runde, in der die Starterinnen pro Disziplin nur noch zehn Schuss abgaben, hatte das Trio Janssen/Müller/Beer mit 882 von 900 möglichen Ringen die Nase vorn.

Info Serienmeister ist schon wieder Spitzenreiter Luftgewehr-Bundesliga Die Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer hat als erster Verein in der Geschichte des Wettbewerbs zuletzt drei Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Nach den Auftaktsiegen gegen die Braunschweiger SG (5:0) und den BSV Buer-Bülse aus Gelsenkirchen (4:1) führt der Titelverteidiger bereits wieder die Tabelle an.



Die Weltmeisterin Anna Janssen, die in den ersten beiden Wettkämpfen gefehlt hatte, unterstützt das Team am Wochenende in Niedersachsen.

Auf Platz zwei landete die Auswahl der Schweiz mit 879 Ringen – beide Mannschaften hatten sich damit für das WM-Finale am Sonntag qualifiziert. Im Kampf um Gold entscheiden sich die drei Schützinnen für eine Teildiszipin, Anna Janssen ist unumstritten Deutschlands beste Stehendschützin – nicht zuletzt auch dank ihrer langjährigen Erfahrung mit dem Luftgewehr. Der Modus im Finale: Jedes Trio gibt pro Runde drei Schüsse ab, der Sieger im direkten Vergleich wird jeweils mit zwei Punkten belohnt. Wer zuerst auf 16 Punkte kommt, hat gewonnen. Hört sich kompliziert an, war aber für Team Deutschland mit einem 16:4 eine glatte Angelegenheit.

Am Montag setzte Anna Janssen zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Ägypten noch einen drauf und holte im Kleinkaliber-Dreistellungskampf Mixed ihre zweite Medaille. An der Seite von David Koen­ders aus dem oberbayrischen Dorf Niederlauterbach qualifizierte sich die 21-Jährige für den Endkampf um die Bronzemedaille. Das deutsche Zweier-Team machte mit dem Schweizer Duo Jan Lochbihler/Franziska Stark kurzen Prozess und gewann mit 16:0.

Nach Gold und Bronze war die Enttäuschung vom Freitag schon wieder vergessen. In der Einzelkonkurrenz der Kleinkaliber-Dreistellung über 50 Meter hatte Anna Janssen (586 von 600 möglichen Ringen) den Sprung ins Finale der acht besten Schützinnen ebenso wie ihre Weltmeister-Kolleginnen Lisa Müller (587) und Jolyn Beer (586) nur um Haaresbreite verpasst. Mit einem Platz unter den ersten Vier hätte Anna Janssen ihre ohnehin schon sehr guten Chancen auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer 2024 noch einmal steigern können. „Das ist aber nur ein kleiner Wermutstropfen. Bis dahin stehen noch einige Weltcup-Wettbewerbe auf dem Programm, in denen sich Anna einen sogenannten Quotenplatz im Hinblick auf Olympia sichern kann“, sagte Simon Janssen.