Rasenturnier wegen Corona-Krise abgesagt : Federer nach Wimbledon-Absage „am Boden zerstört“

Lange haben die Veranstalter des berühmten Rasenturniers von Wimbledon nach Alternativen gesucht. Jetzt ist klar: Auch das legendäre Tennis-Event fällt aus. Die Enttäuschung bei den Profis ist groß.

Kein Aufschlag auf dem "Heiligen Rasen", das legendäre Tennis-Turnier von Wimbledon fällt der Coronakrise zum Opfer: Der veranstaltende All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) verkündete am Mittwoch das Aus für die 134. Ausgabe in diesem Sommer. Es ist die erste Absage des prestigeträchtigen Klassikers seit dem Zweiten Weltkrieg und nach den Olympischen Spielen und der Fußball-EM das nächste Sporthighlight, auf das die Fans im Jahr 2020 schweren Herzens verzichten müssen.