Jubiläumsjahr Sportfreunde Vorst : Sportwoche per Videokonferenz abgesagt

Vorst Das Event der Sportfreunde Vorst fällt aus. Auf Instagram hält der Verein Kontakt zu seinen Mitgliedern.

Das 75-jährige Bestehen der Sportfreunde Vorst wird für immer mit dem Wort Corona in Verbindung stehen. Die Krise hat den Vorstand nun dazu veranlasst, die beliebte Sportwoche abzusagen. Dies hat er in seiner ersten Videokonferenz der Vereinsgeschichte am Dienstagabend entschieden. „Das ist bedauerlich, gerade in unserem Jubiläumsjahr wäre die Sportwoche mit mehr als 1000 Besuchern schön gewesen“, sagt Michael Zöllner, stellvertretender Geschäftsführer des Vereins. Zwar könne sich der Verein in finanzieller Hinsicht leisten, auf die Sportwoche zu verzichten, doch gesellschaftlich ist die Absage ein reines Desaster. „Wenn man die Bedeutung der Sportwoche für die Stadt Vorst bedenkt, ist das ein schmerzlicher Verlust, weil es zum gesellschaftlichen Leben dazugehört“, sagt Zöllner. Jeder, der einmal für die Sportfreunde gegen den Ball getreten hat, kommt jedes Jahr vorbei um mit alten Kameraden zu plaudern. „Es ist ein Stück weit ein Eingriff in das soziale Leben“, sagt Zöllner.