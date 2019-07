Wimbledon-Finale gegen Halep : Williams vor 24. Grand-Slam-Titel

London Ein Jahr nach dem Wimbledon-Coup der Kielerin Angelique Kerber wird an diesem Samstag die Nachfolgerin gesucht. Für ihre letztjährige Final-Gegnerin Serena Williams geht es zum Abschluss des Rasenturniers um eine sehr spezielle Bestmarke.

Ein Jahr nach dem verlorenen Endspiel gegen Angelique Kerber kann Serena Williams im Endspiel von Wimbledon einen Meilenstein in ihrer ohnehin schillernden Tennis-Karriere erreichen. Mit einem Sieg im Finale am Samstag (15.00 Uhr MESZ/Sky) gegen Simona Halep würde die 37-jährige US-Amerikanerin ihren 24. Grand-Slam-Titel holen und damit den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Diese Bestmarke treibt die junge Mutter an. „Egal was ich mache, ich werde immer eine großartige Karriere haben“, beschwichtigte die Weltranglisten-Zehnte.