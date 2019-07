Nächstes Gipfeltreffen : Federer gegen Djokovic vor neuntem Wimbledon-Titel

London Kein anderer hat bei den Tennis-Herren so oft in Wimbledon gewonnen wie Roger Federer. Nach seinem Klasse-Auftritt gegen Rafael Nadal kann der Schweizer zum neunten Mal triumphieren. Im Endspiel kommt es zum nächsten Gipfeltreffen.

Vielleicht singen seine Kinder am Sonntag ja wieder ein Ständchen für Roger Federer. Wenn der Papa im Endspiel gegen Titelverteidiger Novak Djokovic zum neunten Mal Wimbledon gewinnen würde, wäre der Moment jedenfalls noch spezieller als nach dem zwölften Finaleinzug. Nach dem am Ende verrückten Tennis-Klassiker gegen Rafael Nadal stimmten die Zwillinge Charlene und Myla (9) sowie Lenny und Leo (5) „Happy Birthday“ an. „Das war vielleicht das einzige Happy-Lied, das sie kannten, keine Ahnung“, sagte Federer und lachte.