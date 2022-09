2:1 gegen Belgien : Davis-Cup-Team erreicht Finalturnier

Hamburg Auch ohne den verletzten Olympiasieger Alexander Zverev stürmen die deutschen Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum ins Finalturnier des Davis Cup. Gegen Belgien gab es einen 2:1-Sieg.

Alexander Zverev klatschte in der Spielerbox mit einem breiten Grinsen im Gesicht bis die Hände glühten, seine siegreichen Davis-Cup-Kollegen jubelten mit dem Publikum um die Wette: Auch ohne den verletzten Olympiasieger trotzten die Gastgeber der feuchten Kühle in Hamburg und qualifizierten sich durch ein 2:1 gegen Belgien vorzeitig für das Endturnier vom 22. bis 27. November in Malaga.