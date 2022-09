Teamwettbewerb im Herren-Tennis : Streamingdienst Dazn überträgt Davis Cup

Ismaning Der Streaminganbieter Dazn hat sich die Davis-Cup-Rechte gesichert. Neben dem Zwischenrundenturnier am Hamburger Rothenbaum in der kommenden Woche werden Tennisfans bei der Plattform auch die Finals im November in Malaga sehen können.

Wenige Tage vor Beginn der Gruppenphase im Davis Cup hat sich der Streaminganbieter Dazn für den deutschen und österreichischen Markt die Übertragungsrechte am wichtigsten Teamwettbewerb im Herren-Tennis gesichert. Dazn werde schon die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft um Topstar Alexander Zverev vom 14. bis 18. September am Hamburger Rothenbaum zeigen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Gastgeber treffen auf Frankreich, Belgien und Australien. Der Tabellenerste und -zweite der Gruppe C qualifizieren sich für die Finals vom 23. bis 27. November in Malaga. Auch diese Spiele werden bei Dazn zu sehen sein. Für wie lange sich Dazn die Übertragungsrechte gesichert hat, wurde nicht bekanntgegeben.

(dpa/old)