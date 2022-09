Davis Cup in Hamburg​: Australien besiegt Belgien zum Auftakt​

Davis Cup in Hamburg

Hamburg Australiens Tennis-Team hat zum Auftakt der Zwischenrunde beim Davis-Cup in Hamburg Belgien besiegt. Bereits nach den Einzeln war das Duell entschieden.

Australien hat in der deutschen Davis-Cup-Gruppe in Hamburg das erste Duell für sich entschieden. Auch ohne Wimbledonfinalist Nick Kyrgios, der für das Mannschaftsturnier am Rothenbaum abgesagt hatte, setzte sich das Team um Kapitän Lleyton Hewitt gegen Belgien mit 3:0 durch.