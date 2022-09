Federers Karriereende : Tennis verliert seinen außergewöhnlichsten Gentleman

Düsseldorf Roger Federer verabschiedet sich von der großen Bühne. Er beendet seine Karriere mit einer Liebeserklärung ans Tennis, die seine Sportart nur mit „ich Dich auch“ beantworten könnte.

Sportkarrieren sind mit einem kurzfristigen Ablaufdatum versehen. Zwischen unausgereiftem Talent und ersten Zumutungen des Alters, das bei Profis bereits in den späten Zwanzigern vorsichtig anklopft, liegt nur ein schmaler Zeitkorridor, in dem Sportler in voller Blüte stehen. Allein der Durchlauferhitzer Profifußball macht so fleißig aus Nachwuchsspielern Ex-Profis, dass viele Laufbahnen fast geräuschlos verklingen.