Schweizer fällt monatelang aus : Federer muss French Open nach Knie-OP absagen

Hamburg Roger Federer fällt nach einer Knieoperation monatelang aus. Wie der Schweizer in den Sozialen Medien mitteilte, muss er unter anderem auch für die French Open absagen. Federer wird erst bei den Rasenturnieren im Sommer wieder angreifen.

Roger Federer fällt nach einem Eingriff am rechten Knie für mehrere Monate aus und wird auch die French Open verpassen. Wie der 38 Jahre alte Schweizer am Donnerstag mitteilte, plant er nach einer Arthroskopie eine Rückkehr erst zur Rasensaison, zu der auch das ATP-Turnier im westfälischen Halle im Juni zählt. Danach steht das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an.