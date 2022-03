Aus den Krefelder Stadtteilen : Fischelner freuen sich auf den Open-Event im September

Zum ersten Mal seit 2019 soll es wieder ein Fischeln Open geben. Die Organisatoren haben mit den Planungen begonnen. Foto: Marc Mocnik/Mocnik,Mark(moc)

Krefeld Das Straßenfest gehört zu den Höhenpunkten des Dorflebens. Seit 2019 jedoch musste es zwangsweise ausfallen. Ebenfalls wieder im Angebot: der Frühjahrsputz. Dazu laden im April die Schützen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Die Vorfreude ist groß: „Sehr gutes Zeichen“, „Das wäre klasse“ oder „Daumen hoch“ kommentieren Krefelder in den Sozialen Netzwerken die Ankündigung des Fischelner Werberings, die Fischeln Open am 11. September stattfinden zu lassen. Auch die Organisatoren selbst sind voller Optimismus, dass das Straßenfest in diesem Jahr möglich sein wird. 2019 gab es bis dato den letzten Event dieser Art.

„Wir gehen voller Elan an die Planungen, auch wenn die Pandemie uns natürlich immer noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Es sieht aber bisher gut aus“, sagt Sylvia Hafels, Vorsitzende des Werberings. Sie hat festgestellt, dass die Vorfreude groß ist. „Die Menschen wollen, das wieder etwas passiert, man spürt Aufbruchstimmung“, sagt die Geschäftsfrau. Es gebe auch bereits erste Nachfragen nach Standplätzen.

Noch jedoch seien die Planungen ganz am Anfang. Feststehe, dass das Fest ähnlich wie gewohnt stattfinden solle. Bei den Ständen achten die Planer darauf, dass Waren angeboten werden, die einen Mehrwert haben, die zum Beispiel selbst gemacht oder besonders kreativ sind. Wichtig sei es jetzt aber, die Anfragen an die Mitwirkenden rauszuschicken, um eine möglichst hohe Teilnehmerzahl zu erreichen.

Für Krefelds größten Stadtteil, der durch die Neubaugebiete kontinuierlich wächst und viele aufgenommen hat, die nicht aus Krefeld kommen, seien Veranstaltungen wir die Fischeln Open von besonderer Bedeutung, erklärt Hafels, die einst von Moers nach Fischeln zog. „Es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich heimisch fühlt und Wurzeln schlägt. Das war bei mir auch so. Deswegen sind gemeinsame Feiern so wichtig, sie stärken das Miteinander und bringen die Menschen ins Gespräch.“ Außerdem lerne man den Stadtteil und das Angebot der Einzelhändler, Vereine und Organisationen vor Ort besser kennen.

Generell freuten sich die Händler jedoch, so die Vorsitzende, dass die Kunden ihrem Stadtteil auch während der Pandemie treu geblieben seien und die Rückmeldung käme, „Alles was ich brauche, bekomme ich in Fischeln.“ Sylvia Hafels stellt fest: „So hat die Pandemie auch etwas Gutes gehabt. Wir freuen uns, dass wir so einen intakten Stadtteil haben.“

Ein erstes Treffen Fischelner Bürger wird es schon am Samstag, 9. April, geben. Die Bürger-Schützen-Gesellschaft 1451 Fischeln bittet zum großen „Frühjahrsputz“. Auch hier freuen sich nach zwei Jahren Zwangspause alle Beteiligten, dass es endlich wieder losgeht. Die Aktion, an der sich neben den Schützen auch das Team des Jugendzentrums Fischeln und die Mitglieder vom Bürgerverein und der Freiwilligen Feuerwehr beteiligen, hoffen auf großen Zuspruch. Der kürzlich gewählte 1. Vorsitzende der Schützen, Klaus Hess, betont: „Wie in jedem Jahr wollen wir ein Zeichen setzen für aktiven Umweltschutz. Je mehr Helfer mitmachen, um so mehr Flächen können wir angehen.“