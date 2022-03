Reaktion auf den Krieg in Osteuropa : Versicherungskonzern Zurich entfernt Z-Logo aus sozialen Medien

Zürich Durch den Ukraine-Krieg hat der Buchstabe „Z“ eine neue und problematische Bedeutung bekommen. Der Versicherungskonzern Zurich hat jetzt reagiert und sein Logo aus den sozialen Medien entfernt.

Ein weißes „Z“ auf blauem Grund: das ist das Logo des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich. Das Unternehmen trennt sich aufgrund der problematischen Symbolik des Buchstaben „Z“ vorerst von seinem Logo: „Wir entfernen vorübergehend die Verwendung des Buchstabens ‚Z‘ aus den sozialen Kanälen, wo er isoliert erscheint und falsch interpretiert werden könnte", teilt das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber Reuters mit. In den sozialen Netzwerken wie Twitter oder Instagram besteht das Zurich-Logo jetzt einfach aus dem Namen der Versicherung. Auch hier steht weiße Schrift auf blauem Grund. Doch warum sah sich der Versicherungskonzern zu diesem Schritt veranlasst?

„Z“ als Unterstützung für Russland

Der Buchstabe ist in Russland zu einem Symbol der Unterstützung für Moskaus Einmarsch in die Ukraine geworden. Laut dem russischen Verteidigungsministerium steht das Schriftzeichen für den Slogan „Für den Sieg“. Das „Z“ prangt in Russland auf vielen Autos, Panzern, Gebäuden oder auf T-Shirts. In sozialen Netzwerken fügen auch Prominente ein groß geschriebenes „Z“ in ihren Namen ein. Ob Zurich sein Logo dauerhaft verändern möchte, ist noch offen: „Wir beobachten die Situation genau und werden bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen“, heißt es von dem Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen hatte Anfang März bereits bekannt gegeben, dass es keine neuen inländischen Kunden mehr in Russland aufnimmt und das bestehende lokale Geschäft nicht erneuern wird.