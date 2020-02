Siegemund holt den dritten Punkt : Fed-Cup-Team für Finalturnier qualifiziert

Köln Das deutsche Fed-Cup-Team hat sich im Eiltempo für das Finalturnier der besten zwölf Mannschaften qualifiziert. Die beiden besten deutschen Spielerinnen fehlten dem deutschen Teamkapitän.

Laura Siegemund (Metzingen) setzte sich am Samstag in Florianopolis mit 6:1, 6:2 gegen Gabriela Ce durch und holte damit den entscheidenden dritten Punkt im Duell mit Gastgeber Brasilien. Die deutschen Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges standen dem neuen Teamkapitän Rainer Schüttler nicht zur Verfügung.

Deutschland hatte bereits am Freitag durch Erfolge von Siegemund gegen Teliana Pereira und Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen Ce die Erfolgsspur gelegt. Am Samstag knüpfte Siegemund im Duell mit Ce, der 225. der Weltrangliste, an ihre Leistung vom Vortag an.