Beim Fed-Cup-Finale : DTB-Team gegen Tschechien und die Schweiz

Köln Schwierige Aufgaben für das deutsche Fed-Cup-Team: Die Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler trifft im April beim Finalturnier auf Tschechien und die Schweiz.

Das deutsche Fed-Cup-Team trifft bei der Premiere des Finalturniers in Budapest (14. bis 19. April) in der Vorrunde auf Tschechien und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend. Die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) hatte sich beim Debüt von Teamchef Rainer Schüttler am vergangenen Samstag durch ein souveränes 4:0 in Brasilien für die Endrunde qualifiziert, obwohl sie ohne ihre Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges angetreten war.