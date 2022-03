Bayern-Star fällt aus : Gnabry muss krankheitsbedingt passen - Flick nominiert Brandt nach

Frankfurt am Main Der Bayern-Block schrumpft vor den ersten Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr weiter. Offensivakteur Serge Gnabry fällt wegen Grippe-Symptomen aus. Bundestrainer Hansi Flick holt dafür BVB-Profi Julian Brandt ins Aufgebot zurück.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte den Dortmunder Julian Brandt nach. Damit hat er für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande 23 Spieler zur Verfügung. Wie der DFB weiter berichtete, seien sämtliche vier seit der Anreise am Montag vorgenommenen Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit COVID-19 negativ gewesen.