Serie mit Top-Spielern startet : Tennis wird durch Neusser-Turnier mit Fans zum Vorreiter für andere Sportarten

Neuss Asse, Volleys und Matchbälle vor Publikum: Die kommende Woche startende DTB-Serie ist nicht nur für die deutschen Tennisprofis von Bedeutung. Erstmals sind wieder einige Zuschauer vor Ort - erstmals am Dienstag in Neuss.

Das Ächzen der Profis beim Aufschlag, das Rutschen der Schuhe über den Sand und die Jubelschreie nach einem Matchgewinn werden sich besonders anfühlen. So nah, so echt, so ungewohnt.

Seit Monaten müssen die deutschen Sportfans ohne Liveerlebnisse auskommen. Nun bietet sich ab Dienstag in Neuss für einige Wenige die Gelegenheit, endlich wieder Profisport mit allen Sinnen zu erleben. Bis zu 100 Fans können die Partien von Jan-Lennard Struff und Co. im Rahmen der Serie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) live vor Ort verfolgen. Ein wichtiger Schritt, der auch dem Fußball, Handball und Basketball Hoffnung macht.

"Wir spüren die Verantwortung absolut", sagte Bernhard Rüsing dem sid am Freitag. Der Geschäftsführer des Tennis-Traditionsklubs TC Blau-Weiß Neuss, mit zehn Titeln Bundesliga-Rekordmeister der Männer, werkelt seit Tagen mit großem Einsatz an der Planung, die das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss abgenickt hat. Er beschäftigt sich detailliert mit den Wegen der Zuschauer, der geltenden Maskenpflicht und einzuhaltenden Abständen auf der Tribüne.

"Wir werden akribisch darauf achten, dass alles umgesetzt wird", sagte Rüsing: "Wir wissen auch, was in Düsseldorf in der Altstadt oder am Rhein los ist." Nicht überall halten sich die Menschen noch an die Hygienevorgaben, für die Umsetzung von Sportveranstaltungen mit Zuschauern ist dies aber strikt nötig. Eine Sportstätte als Corona-Hotspot ist gesundheitlich nicht zu vertreten und würde den Profisport womöglich auch darüber hinaus treffen. Denn es würde eine Schrittweise Rückkehr Richtung Normalität wohl weiter verzögern.