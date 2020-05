Tennis in Berlin : Zverev und Görges spielen im Juli - zwei Kurz-Turniere geplant

Berlin Die deutschen Tennisstars Alexander Zverev und Julia Görges werden im Juli in Berlin aufschlagen. Gespielt wird auf verschiedenen Belägen. Die Veranstalter versprechen „in schwierigen Zeiten ein Top-Event“. Auch Grand-Slam-Sieger könnten dabei sein.

Tennis in Berlin findet im Sommer 2020 also doch noch statt: Nach der Absage des Rasenturniers der Damen aufgrund der Corona-Pandemie hat Veranstalter Edwin Weindorfer zwei Kurz-Turniere organisiert. Mit dabei sind unter anderem auch Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev und Julia Görges. „Ich bin gespannt zu sehen, wo ich mit meinem Tennis stehe. Ich habe hart trainiert und gearbeitet“, sagte Zverev per Videobotschaft am Freitag. Vorab hatte die „Bild“-Zeitung über die Pläne berichtet.