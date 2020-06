Bei Protest in Florida : Tennis-Teenager Gauff mit emotionaler Rede gegen Rassismus

Delray Beach Cori Gauff ist 16 Jahre alt und gilt als große Hoffnung des Tennis. Wählen darf sie in den USA noch nicht, ihre politische Meinung sagen schon. Die Teenagerin erhebt bei einer Prostestkundgebung seine Stimme gegen Rassismus und ruft zur Wahl auf.

Die erst 16-jährige Tennis-Nachwuchshoffnung Cori Gauff, hat sich inmitten der Proteste in den USA in einer emotionalen Rede an die Menschen gerichtet. „Wenn du schwarze Musik hörst, wenn du schwarze Kultur magst, wenn du schwarze Freunde hast, dann ist das auch dein Kampf“, sagte die diesjährige Achtelfinalistin bei den Australian Open am Donnerstag in Delray Beach (Florida) bei einer Prostestaktion und rief damit auch die Weißen zur Teilnahme an den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt auf.