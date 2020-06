Kampf um die Champions League : Borussia hilft nur die Rückkehr zur Konstanz

Mönchengladbach Borussia steht im Rennen um die Champions League sehr gut da. In den letzten Spielen braucht das Team von Marco Rose jedoch viele Siege, ein Hin und Her wie zuletzt könnte Konsequenz haben.

Der Twitter-User „Landmann“ kommentierte nach dem 4:1 gegen Union Berlin treffend die aktuelle Formkurve der Borussen. „Achterbahnfahrt auf hohem Niveau. Es ist sehr anstrengend, aber geil“, schrieb er. Denn das Gladbacher Spiel ist schon einige Zeit recht wechselhaft, aber fast immer höchst unterhaltsam. Und die Summe dieser unterschiedlichen Darbietungen ist auch eine, die sehr zufriedenstellend ist, schließlich ist Borussia auf Platz vier in der Bundesliga, was am Ende die Teilnahme an der Champions League bedeuten würde.