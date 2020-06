Förderung für Sportvereine : Stadtwerke Nettetal unterstützen die Vereine mit Trikotsätzen

Nettetal Auch in der Corona-Krise setzen die Stadtwerke Nettetal ihr Engagement für Sportvereine fort. Schon zum siebten Mal statten die Stadtwerke Mannschaften mit Trikotsätzen aus, außerdem gibt es 10.000 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit.

„Gerade in schweren Zeiten gilt, nur wenn es der Region gut geht, sind auch wir erfolgreich“, erklärt Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal. „Daher laufen unsere Sponsoring-Aktivitäten in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur sowie Soziales auch während der Corona-Krise weiter wie bisher.“ Bereits zum siebten Mal statten die Stadtwerke Nettetal zehn Nettetaler Teams mit einem Trikotsatz für ihre Mannschaft aus. Zudem fördert der lokale Versorger wieder die Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen mit einer Spende von insgesamt 10.000 Euro. „Mit unserem Sponsoring möchten wir den Standort Nettetal sowie den Breitensport in den Vereinen stärken“, so Dieling.