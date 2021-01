Bericht der Londoner „Times“ : Will Japan Olympia absagen?

In diesem Logo von Olympia 2020 in Tokio wurde die Jahreszahl auf 2021 geändert. Foto: dpa/Marijan Murat

Tokio Die Londoner „Times“ berichtet unter Berufung auf ein japanisches Regierungsmitglied, dass die bereits um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio komplett abgesagt werden müssen. Die Regierung dementiert.

Japans Regierung hat einen Medienbericht dementiert, wonach sie intern zum Schluss gekommen sei, dass die Olympischen Spiele in Tokyo wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. „Wir weisen den Bericht vollständig zurück“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Manabu Sakai am Freitag in Tokio. Natürlich müsse die Situation im Ausland berücksichtigt werden, und irgendwann müsse entschieden werden, ob die Veranstaltung stattfinde. „Aber bis dahin wird die japanische Regierung das tun, was getan werden muss“, bekräftigte er.