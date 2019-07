Alarmierende Studie über Missbrauch im Sport : Sexueller Missbrauch beim Training

Köln Laut einer Studie sind Übergriffe auf Kinder in Vereinen weit verbreitet. Verbände wehren sich gegen pauschale Kritik. Auf hochgerechnet rund 200.000 Betroffene bezifferte die „Sportschau“ die Zahl der Opfer in Deutschland.

Sexueller Missbrauch im Sport ist einer Studie zufolge ein weitgehend verdrängtes Problem großen Ausmaßes. Auf hochgerechnet rund 200.000 Betroffene bezifferte die ARD-„Sportschau“ die Zahl der Opfer in Deutschland. Sie zitierte in dem am Samstag ausgestrahlten 45-minütigen Beitrag „Das große Tabu“ eine noch unveröffentlichte Studie der Uniklinik Ulm, über die die Tageszeitung „Die Welt“ zuerst berichtet hatte. „Wir haben eine Bewusstseinsentwicklung nötig in diesem Bereich“, sagte der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert.