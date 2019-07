Weltcup-Finale : Erfolgsserie des Deutschland-Achters gerissen

Rotterdam Der Deutschland-Achter hat beim Weltcup-Finale gegen Dauerrivale Großbritannien verloren. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes unterlag erstmals seit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vor drei Jahren in einem Finale.

Die beeindruckende Erfolgsserie des Deutschland-Achters ist beim Weltcup-Finale in Rotterdam gerissen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) landete bei schwierigen Bedingungen im letzten Rennen vor der WM in Linz in 5:50,880 Minuten mit einer Bootslänge Rückstand hinter Olympiasieger Großbritannien (5:47,820) auf Platz zwei. Damit unterlag das deutsche Paradeboot erstmals seit Rio 2016 wieder in einem Finalrennen.