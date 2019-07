4:1 gegen Ipswich beim Vorbereitungsturnier : Fortuna zieht in Meppen ins Finale ein

Meppen Zum Auftakt des Turniers um den Interwetten-Cup in Meppen bezwingt Fortuna Düsseldorf den englischen Zweitliga-Absteiger Ipswich Town mit 4:1. Damit spielt der Bundesligist gegen 17 Uhr das Finale.

Fortuna Düsseldorf hat einen guten Start in das Vorbereitungsturnier um den Interwetten-Cup erwischt. Der Bundesligist bezwang zum Auftakt in der Meppener Hänsch-Arena den englischen Zweitliga-Absteiger Ipswich Town mit 4:1. Damit zogen die Düsseldorfer ins Finale ein, in dem sie am Sonntag gegen 17 Uhr entweder auf Gastgeber SV Meppen oder auf den FC Utrecht aus der niederländischen Eredivisie treffen.