Finale in Stockholm : Handball-WM 2023 in Schweden und Polen

Die nächste Handball-WM findet in Polen und Schweden statt. Foto: dpa/Axel Heimken

Stockholm Der nächste Handball-Weltmeister wird 2023 in Schweden und Polen ausgespielt. Das hab der Weltverband bekannt. Das Finale wird in Stockholm gespielt. Das Turnier der U21-Teams findet hingegen in Deutschland statt – zumindest teilweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die nächste Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet im Januar 2023 in Polen und Schweden statt. Dies teilte der Weltverband IHF am Dienstag mit. Die Finalspiele der 28. WM-Auflage werden wie schon bei der Europameisterschaft 2020 in der Fußballarena Tele2 in Stockholm ausgetragen, das Eröffnungsspiel der Mammutveranstaltung mit 32 Teams steigt am 11. Januar 2023 in Polen.

Als Austragungsorte in Schweden sind neben Stockholm Göteborg, Malmö, Kristianstad und Jönköping vorgesehen, die polnischen Spielorte werden im Herbst bekannt gegeben. Während Polen nach der EM 2016 zum ersten Mal eine Männer-Weltmeisterschaft ausrichtet, wird Schweden bereits zum fünften Mal WM-Gastgeber sein.

Etwas später im Jahr 2023, nämlich vom 20. Juni bis 2. Juli, findet auch die WM der U21-Teams statt. Gemeinsamer Gastgeber der Weltmeisterschaft sind der Deutsche Handballbund und der Griechische Handballverband. Die U21-WM eröffnet die Serie der Handball-Großveranstaltungen in Deutschland, die mit der Männer-EM 2024, der gemeinsam mit den Niederlanden ausgerichteten Frauen-Weltmeisterschaft 2025 und der Männer-Weltmeisterschaft 2027 fortgesetzt wird. „Wir verstehen das Jahrzehnt des Handballs auch als Angebot und Chance für die internationale Handball-Familie. Daher ist eine solche Kooperation nur konsequent, und wir sind dankbar, dass die IHF dem deutsch-griechischen Wunsch nachkommt“, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes.

(dör/SID)