„Haben keinen Druck, aber Bock“ DHB-Frauen fiebern den WM-„Endspielen“ entgegen

Nach dem souveränen 31:21 (14:13) gegen Serbien ging der Blick nach vorn, das Hauptrunden-Finale gegen den skandinavischen Titelanwärter vor 15.000 frenetischen Zuschauern in Herning elektrisiert das deutsche Team. „Wir haben keinen Druck, aber wir haben Bock“, so Gaugisch: „Wir haben riesigen Bock, um diesen Platz eins zu fighten.“ Bölk, die am Samstagabend mit vier Treffern in ihrem 100. Länderspiel als Spielerin des Spiels ausgezeichnet worden war, betonte: „Wenn wir weiterhin so performen und alle Vollgas geben, dann können wir es jedem Gegner schwer machen.“