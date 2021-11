Handball-Aktionstag an zwei Kaarster Schulen : „Hannibal-Pass“ für 140 Schüler

Kaarst Zweit- und Viertklässler zweier Grundschulen haben Handball-Workshops absolviert. Diesen hatte der Deutsche Handball-Bund an insgesamt 43 Schulen am Niederrhein durchgeführt.

Im Rahmen des vom Deutschen Handballbundes (DHB) initiierten Handball-Grundschulaktionstages haben die Zweitklässler der Grundschule Stakerseite und die Viertklässler der Grundschule Budica in Büttgen die Möglichkeit genutzt, sich durch praktische Übungen und Spiele mit dem Handballsport auseinanderzusetzen und Fähigkeiten zu entdecken, die bisher unerkannt geblieben sind. Insgesamt hatten sich 43 Schulen im Handballverband Niederrhein für den Grundschulaktionstag angemeldet. Im Vorfeld der Aktion schrieb die HG Kaarst-Büttgen als begleitender Sportverein alle sechs Kaarster Grundschulen an und informierte in dem Schreiben über die Möglichkeit zur Teilnahme an dem Aktionstag.