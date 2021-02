26:24-Sieg gegen Schweden : Dänemark erneut Handball-Weltmeister

Dänemarks Handballer sind erneut Weltmeister. Der Olympiasieger besiegte Schweden im Endspiel von Kairo mit 26:24 (13:13) und verteidigte seinen Titel damit erfolgreich.

Während die Dänen ihrer Favoritenrolle am Sonntag gerecht wurden, blieb die Krönung der Schweden nach einem sensationell starken Turnier am Ende aus. Ihren bis dato letzten WM-Titel hatten sie 1999 in Ägypten errungen - zuvor hatten die Schweden bereits in den Jahren 1954, 1958 und 1990 triumphiert.