Dämpfer statt Trostpreis DHB-Frauen verlieren zum WM-Abschluss deutlich

Ungeachtet des Dämpfers zum Turnierabschluss zog die Verbandsspitze ein positives WM-Fazit. Sechs Siege in den neun Spielen sorgen für Zuversicht. „Wir sind voller Hoffnungen, es schaffen zu können, nach 2008 erstmals wieder bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Womöglich auch mit den Männern zusammen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer auf der deutschen Abschlusspressekonferenz in Herning und sprach in diesem Zusammenhang von einem „Meilenstein in der Entwicklung“ beim DHB.