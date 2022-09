Vierschanzentournee, Weltcup, WM : Die Termine der Skispringer in der Saison 2022/23

Düsseldorf Skisprung-Fans dürfen sich in diesem Winter schon ab Anfang November auf Wettkämpfe freuen. Dafür macht der Weltcup wegen der Fußball-WM eine kurze Pause. Danach warten mit der Vierschanzentournee und der WM aber noch einige Highlights.Wann und wo die Wettkämpfe stattfinden.

In der kommenden Skisprung-Saison ist alles etwas anders. Denn die Fußball-WM kollidiert mit dem Wintersport. Daher beginnt der Weltcup für die Skispringer schon am 5. November im polnischen Wisla. Geplant ist, dass dann dort auf Matten gesprungen wird wie beim Sommer-Grand-Prix. Für Schnee wird es wahrscheinlich so früh in der Saison dort noch nicht reichen. Weiter geht es dann mit dem Skisprung-Weltcup kurz nach dem Start der Fußball-WM: Am 26. und 27. November wird in Kuusamo in Finnland gesprungen. Danach pausieren die Skispringer wieder eine Woche, bevor dann in Titisee-Neustadt der erste von vier Weltcups in Deutschland stattfindet. Engelberg wird am 17. und 18. Dezember wieder die Generalprobe für die Vierschanzentournee.