Qualifikation für Olympia im März : Der Handball-Bundestrainer hat Alternativen

Düsseldorf Für die Qualifikation für die Olympischen Spiele im März in Berlin sind bei der Handball-Nationalmannschaft keine großen Experimente zu erwarten, dabei hat Bundestrainer Alfred Gislason Optionen.

Der Deutsche Handball-Bund nennt auch nach dem frühen WM-Aus die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) als ein Ziel. Allerdings muss sich die Nationalmannschaft für das Turnier in Japan erst noch qualifizieren. Mitte März geht es in Berlin gegen Schweden, Slowenien und Algerien – das ist kein Selbstläufer. Schweden steht im WM-Viertelfinale, Slowenien hat es nur knapp verpasst.

Normalerweise ist die Olympia-Qualifikation ein Muss, insbesondere bei einem Heimturnier. Doch normal ist in der Pandemie relativ wenig. Fans wird es in der Max-Schmeling-Halle wohl nicht geben, und dann stellt sich die Frage: Wie entscheiden die Spieler, die aufgrund der Pandemie ihre WM-Teilnahme absagten, nun? Ist Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Finn Lemke das Risiko auch dann noch zu hoch, oder schätzen sie es mit vier Nationen in Berlin als geringer ein als mit 32 in Ägypten? Bundestrainer Alfred Gislason hat klargemacht, dass er auf das Trio Wiencek, Pekeler und Weinhold bauen will, so die Kieler denn wollen.