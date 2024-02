Gemeinsam mit Frankreich DHB reicht Bewerbung für Handball-WM 2029 und 2031 ein

„Sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, eine bemerkenswerte und professionelle Infrastruktur anzubieten - einschließlich der Spielstätten, Hotels und Reisen“, ließen sich die beiden Verbandspräsidenten Andreas Michelmann (DHB) und Philippe Bana (FFH) in einer Pressemitteilung zitieren. Zugleich seien beide Nationen in der Lage, „eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen, dank der vielen begeisterten Handballfans, die an den Turnieren teilnehmen“.