Handball-Bundestrainer Prokop: „Das war das schönste Spiel meiner Amtszeit“

Berlin Deutschland hat auch das zweite Gruppenspiel bei der Handball-Weltmeisterschaft gewonnen. Nach dem Spiel gegen Brasilien erlebte das Land einen zufriedenen Bundestrainer

Christian Prokop wirkte gelöst und erleichtert, als das zweite Gruppenspiel erfolgreich bestritten war. Der 40-Jährige freute sich über die Euphorie der Fans in Berlin und ganz Deutschland. Er lobte das sensible Publikum und zeigte sich zufrieden mit einem WM-Start, wie er ihn erhofft hatte. Das sagte der Bundestrainer...

„Es war eine fantastische Atmosphäre hier in Berlin und ein tolles Spiel von uns. Wir hatten Disziplin im Angriff und eine agile, starke Defensive. Ich bin sehr zufrieden. Wer das Spiel von Brasilien gegen Frankeich gesehen hat, der hat auch gesehen, wie schwer sich Frankreich getan hat. Wir wollten aber zuhause klar zeigen, wer das Ding hier an sich reißt. Das hat alles Lust auf mehr gemacht.

„Darüber habe ich so nicht nachgedacht, aber ja. Das war das schönste Spiel, das ich bisher in meiner Amtszeit hatte. Nachdem ich am Freitag aus der Arena gegangen bin, war ich froh, dass ich mir die Brasilianer angeschaut habe. Ich hätte sie ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Wenn man Videos von Panamerikameisterschaften oder Vorbereitungsturnieren sieht, ist das ein riesen Unterschied zur realen Situation.“