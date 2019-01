34:21 gegen Brasilien: Gensheimer-Gala bringt Deutschland zweiten WM-Sieg

Berlin Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM nach dem klaren Sieg gegen Korea das nächste Ausrufezeichen gesetzt. In Berlin bezwang die DHB-Auswahl Brasilien souverän mit 34:21.

Bundestrainer Christian Prokop vertraute in der Arena am Berliner Ostbahnhof zu Beginn auf die Sieben, die bereits im WM-Auftaktspiel gegen Korea (30:19) begonnen hatten. Torwart Andreas Wolff spielte hinter Kapitän Uwe Gensheimer, Steffen Fäth, Martin Strobel, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Rechtsaußen Patrick Groetzki. Es fehlte lediglich Franz Semper (Erkältung).

Die Defensive stand aber dennoch wie ein Bollwerk. Vorne lag der Schlüssel zum Glück auf der linken Außenbahn. Uwe Gensheimer hatte bereits vier Tore auf dem Konto, da waren noch keine elf Minuten gespielt. Ein frühes Anzeichen dafür, dass er am Ende auch bester Schütze (zehn Treffer) der Deutschen sein sollte. Nach nur zwölf Minuten zog das DHB-Team auf 7:2 davon – und das mehr als sehenswert: Abwehrmann Wiencek traf vom eigenen Kreis aus ins unbewachte Tor der Brasilianer. Einzig Steffen Fäth, der nach vier Treffern im ersten WM-Spiel eigentlich Selbstvertrauen hätte tanken können, war zu Beginn noch nicht treffsicher. Bis zur 19. Spielminute musste der Rückraumspieler auf seinen ersten Treffer gegen Brasilien warten – setzte dann aber gleich drei Treffer in kürzester Zeit. Dass Keeper Wolff ein Torverhinderer ist und kein Schütze, zeigte sich in der 23. Minute, als er das verlassene brasilianische Tor mit einem Wurf über das gesamte Spielfeld knapp verfehlte. Früh war klar, dass der WM-Gastgeber den nächsten Schritt im Turnier gehen wollte. Immer wieder kam dabei Gensheimer auf der linken Seite durch. Brasiliens Verteidiger Rudolph Hackbarth war völlig überfordert mit dem Tempo und der Wendigkeit, die er auf die Platte brachte. Paul Drux und Fabian Wiede kamen noch vor der Halbzeit und fügten sich in das hohe Spiellevel des DHB-Teams nahtlos ein. Die Fans in der Berliner Mercedes-Benz-Arena feierten jedes Tor und jede Abwehraktion. So auch den Halbzeitstand von 15:8.