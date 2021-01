Wo werden die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Handball-WM 2021 übertragen?

ARD und ZDF übertragen wieder die deutschen WM-Partien in Ägypten. Die ARD schickt allerdings wegen der Corona-Pandemie kein eigenes Team zur WM, das ZDF entsendet nach eigenen Angaben ein Mini-Team.

Das erste Spiel der Deutschen gegen Uruguay zeigt die ARD am Freitag, 15. Januar 2021, ab 17.50 Uhr. Auch das Spiel zwei Tage später gegen Kapverden läuft live in der ARD (17.55 Uhr).

Das ZDF steigt mit dem dritten Gruppenspiel der Deutschen am Dienstag, 19. Januar, 20.30 Uhr gegen Ungarn in die WM-Übertragung ein. Wenn die DHB-Auswahl die Hauptrunde erreichen, wird das ZDF zwei von den drei Partien übertragen. Die Hauptrunde findet am 21., 23. und 25. Januar statt.