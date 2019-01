Handballer Heinevetter mit bester Laune: „Ein bisschen Schüttelfrost ist keine Ausrede“

Berlin Eine Nacht nach dem WM-Auftaktsieg gegen Korea kamen Handball-Bundestrainer Christian Prokop, DHB-Vizepräsident Bob Hanning und Silvio Heinevetter bestens gelaunt zur Pressekonferenz in Berlin und hatten einige Antworten zum Schmunzeln parat.

Die größte Freude beim Deutschen Handballbund (DHB) löste Nachricht über die TV-Einschaltquote aus. Das Eröffnungsspiel zwischen Korea und Deutschland (19:30) im ZDF haben in der Spitze sieben Millionen Zuschauer gesehen. „Im Schnitt waren es 6,1 Millionen an den Fernsehgeräten. Das zeigt, dass die Euphorie tatsächlich da ist. Wir sind mehr als glücklich“, sagte Bob Hanning. Das Interesse zeigt sich auch an der Arena am Ostbahnhof in Berlin: Dort wird auch an den Abenden einiges los sein, an denen Deutschland gar nicht spielt, sondern die Gruppenmitglieder Korea, Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien. Prokop und sein Trainerteam wollen sich die Duelle im Fernsehen anschauen, am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) geht es immerhin auch schon gegen Brasilien.