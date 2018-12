Vorläufiger WM-Kader: Handball-Bundestrainer lässt Europameister Häfner zu Hause

Berlin Christian Prokop hat den vorläufigen Kader für die Handball-WM im Januar 2019 bekannt gegeben. 18 Spieler nimmt er zu Vorbereitung mit. Der Bundestrainer überraschte mit einigen Entscheidungen.

Nach den beiden letzten Testspielen gegen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel) wird Prokop zwei weitere Spieler streichen und den dann finalen 16-köpfigen Kader benennen.

Neben dem Auftaktspiel gegen das vereinte Team von Korea tritt Deutschland in der WM-Vorrunde in Berlin noch auf Brasilien (12. Januar), Russland (14. Januar), Titelfavorit Frankreich (15. Januar) und Serbien (17. Januar). Die Hauptrundenspiele würde die DHB-Auswahl in Köln austragen. Die Halbfinals werden in Hamburg ausgetragen, die Spiele um Gold und Bronze bei Co-Gastgeber Dänemark (Herning).