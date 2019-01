Handball-WM 2019: Angola überrascht - Sigurdsson verliert mit Japan

München/Kopenhagen Kleine Sensation durch Angola, erwartete Niederlage für Dagur Sigurdsson und Japan: Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark hat am zweiten Tag vor allem dank des Außenseiters aus Afrika richtig Fahrt aufgenommen.

Angola bezwang den ehemaligen Vize-Weltmeister Katar in Kopenhagen völlig überraschend durch ein Tor in letzter Sekunde mit 24:23 (12:8) und feierte bei seiner vierten WM-Teilnahme den erst zweiten Vorrundensieg.

Ex-Bundestrainer Sigurdsson musste derweil mit Japan beim 29:38 (13:18) gegen Mazedonien in München trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung eine Auftaktpleite hinnehmen. "Wir waren mutig und haben Spaß gehabt. Wir hatten aber nicht die Größe und den Körper. Phasenweise haben wir es gut gemacht", sagte der Isländer, der die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte. Bester Werfer beim Sieger vor 7500 Zuschauern war der 38-jährige Kiril Lazarov mit acht Toren.

Die flinken Asiaten überzeugten im ersten Spiel der Gruppe B mit einigen gelungenen Offensivaktionen, die körperlichen Nachteile konnte der Olympia-Gastgeber von 2020 aber nicht kompensieren. "Es war so zu erwarten, das wird auch in den nächsten Spielen so sein", sagte Sigurdsson.