WM-Kolumne von Christian Schwarzer: „Die deutschen Fans sehnen sich nach Handball“

Berlin Unser Kolumnist ist Weltmeister 2007 und Teil des All-Star-Teams der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der ehemalige Profi ist analysiert für uns die WM 2019 und blickt auf das Spiel Deutschland gegen Brasilien.

Insgesamt war das ein wunderbarer Handball-Abend. Die Eröffnungsfeier war einfach schön. Ich habe die Atmosphäre in der Arena in Berlin erlebt, das war ein tolles Zeichen der Zuschauer an die Mannschaft. Dass Christian Prokop alle Spieler eingesetzt hat, war genau richtig. Die Jungs haben Selbstvertrauen getankt. Und die sechs Millionen Zuschauer an den Fernsehern zeigen, wie sehr die Fans in Deutschland danach schmachten und sich sehnen, Handball zu sehen. Vielleicht kann die Fernsehquote sogar schon im Vorrundenspiel gegen Frankreich am Dienstagabend in die doppelte Millionen gehen.