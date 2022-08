2. Liga kompakt : Kaiserslautern und Magdeburg liefern sich Acht-Tore-Spektakel

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Magdeburg liefern sich ein Acht-Tore-Spektakel. Hannover 96 verschärft derweil die Krise der Fürther. Ex-Fortune Steven Skrzybski lässt Kiel jubeln.

Holstein Kiel - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Dank des vierten Saisontores von Steven Skrzybski hat sich Fußball-Zweitligist Holstein Kiel für die 2:7-Schlappe vor einer Woche beim SC Paderborn rehabilitiert. Der Distanzschuss des Angreifers in der 72. Minute bescherte den Norddeutschen einen nicht unverdienten 1:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Sandhausen .

Vor 10.000 Zuschauern, unter ihnen auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, boten die ersten 45 Minuten genau einen sportlichen Höhepunkt. In der 39. Minute scheiterte Gäste-Kapitän Alexander Schirow mit einem Kopfball am Kieler Torhüter Thomas Dähne.

Auch nach dem Seitenwechsel brauchten die Platzherren eine Anlaufphase, um die Partie besser in den Griff zu bekommen, dennoch fiel das Tor des Tages praktisch aus dem Nichts. Die Kurpfälzer warten nach dieser Niederlage weiterhin auf ihren ersten Auswärtspunkt.

Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (0:0)

Hannovers Trainer Stefan Leitl hat beim emotionalen Wiedersehen mit dem Ex-Klub in der 2. Fußball-Bundesliga den erhofften Erfolg gefeiert. 96 gewann gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (0:0) und stürzte das Kleeblatt noch tiefer in die Krise.

Hannover ist nach dem dritten Sieg in Folge auf dem Weg nach oben. Fürth blieb dagegen auch am sechsten Spieltag sieglos, saisonübergreifend warten die Franken sogar schon 18 Partien auf einen Dreier. Der Druck auf Leitl-Nachfolger Marc Schneider wird immer größer.

Und die sah in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel ohne große Höhepunkte. Nach dem Rückstand war Fürth bemüht und wurde durch Pululu zunächst belohnt - ehe Nielsen zuschlug.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg 4:4 (2:3)

Der 1. FC Kaiserslautern hat trotz einer furiosen Vorstellung in Betzenberg-Manier den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der viermalige Meister kam am 6. Spieltag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 4:4 (2:3) im Aufsteigerduell gegen den 1. FC Magdeburg hinaus.