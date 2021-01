2. Bundesliga : Kieler Pokalhelden verlieren gegen den KSC

Köln Die Pokal-Helden von Holstein Kiel sind jäh im Liga-Alltag aufgewacht: Nach dem Sieg gegen Bayern München am Mittwoch verloren die Hanseaten gegen den Karlsruher SC. Jahn Regensburg hat verhindert, in die Abstiegszone abzurutschen.

Die Pokalhelden von Holstein Kiel sind mit einer herben Enttäuschung in den Zweitliga-Alltag zurückgekehrt. Vier Tage nach dem Sensationssieg im Holstein-Stadion gegen Champions-League-Gewinner und Cupverteidiger Bayern München unterlagen die Norddeutschen gegen den Karlsruher SC an gleicher Stelle mit 2:3 (0:2) und rutschten auf den vierten Tabellenplatz ab.

Die Gäste gingen schon nach sechs Minuten durch einen Distanzschuss von Philip Heise in Führung. Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Lasse Koslowski war Marco Thiede mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Torwinkel für den KSC erfolgreich.

Befreiungsschlag: Regensburg beendet Sieglosserie

Jahn Regensburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Die Oberpfälzer gewannen das Duell gegen den SV Sandhausen mit 3:1 (0:1) und beendeten damit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Bis zum Ausgleichstreffer hatte Regensburg trotz optischer Überlegenheit kaum für Gefahr sorgen können. Die Sandhäuser wiederum waren nach einem schönen Pass von Nils Röseler auf Keita-Ruel in Führung gegangen, danach besaßen sie weniger Spielanteile, aber die besseren Chancen, etwa durch Angreifer Alexander Esswein (39./41.). Eine knappe Stunde verteidigten die Gäste darüber hinaus sehr konsequent und erfolgreich.

Nach dem Ausgleich, der mehr oder weniger aus dem Nichts fiel, kippte das Spiel komplett. Der Jahn war mit einem Mal drückend überlegen und nutzte die Missgeschicke in der Sandhäuser Abwehr kaltschnäuzig aus. Die Gäste versuchten sich danach erfolglos an einer Aufholjagd. Beste Chance zum Anschlusstreffer war ein Freistoß von Röseler (74.), der knapp über das Tor ging.

Auf die Heimstärke ist Verlass: Heidenheim schlägt Darmstadt

Dank seiner beeindruckenden Heimstärke ist der 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga wieder in der Spur. Eine Woche nach dem 0:4-Debakel beim SV Sandhausen bezwang das Team von Trainer Frank Schmidt am 16. Spieltag Darmstadt 98 mit 3:0 (0:0). Durch die Tore von Christian Kühlwetter (49.), Patrick Mainka (59.) und Denis Thomalla (84.) ist Heidenheim nun seit 22 Heimspielen ungeschlagen.