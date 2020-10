2. Bundesliga : Derby-Sieg für 96 gegen Braunschweig - drei Punkte für Regensburg

Köln Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga im brisanten Derby gegen Eintracht Braunschweig einen Prestigesieg gefeiert und die zwischenzeitliche Tabellenführung erobert. Jahn Regensburg feierte den ersten Saisonsieg.

Hannover dominierte die Begegnung von Beginn an, hatte wesentlich mehr Spielanteile und konnte ein ums andere Mal Gefahr im Strafraum der Eintracht heraufbeschwören. Schon in der zweiten Spielminute hatte Hannovers Kapitän Dominik Kaiser mit einem Lattenschuss per Freistoß Pech. "Wir sind sowas von überlegen und hätten klar führen müssen", sagte 96-Ikone Dieter Schatzschneider zur Halbzeit am Sky-Mikrofon: "Das kann auch nach hinten losgehen." Genauso kam es, nach Wiederbeginn schafften die Braunschweiger das überraschende 1:0. Der Ausgleich für die Gastgeber fiel aber fast postwendend.