Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Im Profil: Trainer Uwe Rösler (rechts) mit Kenan Karaman. Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem trainingsfreien Donnerstag bittet Chefcoach Uwe Rösler seine Truppe am Freitag wieder auf das Übungsgelände im Arena-Sportpark. Es geht an den Feinschliff für die Zweitligapartie am Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel.

Das ist auf dem Transfermarkt los Drei Namen bestimmen bis zur Schließung des Wechselfensters am Montag um 23.59 Uhr das Denken bei Fortuna: Nana Ampomah, Kenan Karaman und Leonardo Koutris. Ersterer will gehen, darf aber nur, wenn Zweiterer bleibt und obendrein ein Ersatz für ihn gefunden ist; zudem muss Interessent Antwerpen genügend Geld (mehr als zwei Millionen Euro) auf den Tisch legen. Koutris hat alle medizinischen Prüfungen bestanden, es geht nur noch um Details. Verkündung der Personalie wohl im Laufe des Freitags. Was nicht ausgeschlossen ist: dass Fortuna auf den letzten Drücker doch noch einen kreativen Mittelfeldspieler holt.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch) und Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) stehen nicht zur Verfügung und sind damit auch kein Thema für das Kiel-Spiel. Kiel käme auch für Edgar Prib noch zu früh, doch rechnet Rösler im Training wieder mit ihm. Rouwen Hennings wird wahrscheinlich am Sonntag ausfallen, während es bei Andre Hoffmann (beide muskuläre Probleme) noch Hoffnung gibt.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Immer wieder geistert der Name Amin Younes bei Fortuna herum. Was ist dran an dem Gerücht? Im Check klären wir auf. Dazu berichten wir, was Rösler Aktuelles zum Kiel-Spiel zu sagen hat – der Trainer gibt am Freitag eine Videokonferenz.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 2. Oktober – und an diesem Datum des Jahres 1932 stellte der BC 05 Düsseldorf keine große Hürde für die Fortuna dar. Die Revanche für die im Vorjahr erlittene 1:2-Niederlage bei der Borussia-Concordia glückte an diesem herbstlichen Sonntag eindrucksvoll. Mit 7:0 (4:0) siegte die Mannschaft von Trainer Heinz Körner im Ostpark, wobei vor 1500 Zuschauer Wigold (3), Hochgesang (2), Zwolanowski und Kobierski per Foulelfmeter die Treffer erzielten. Keinem Gegner in der Spielzeit 1932/33, mit Ausnahme der Oberbergischen der SSVg Barmen (3:3), gelang es, etwas Zählbares gegen die Düsseldorfer zu holen. Der verdiente Lohn der Mannschaft: der Höhepunkt der Vereinsgeschichte am 11 Juni 1933 mit dem Gewinn der Deutschen Fußball-Meisterschaft.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

fortuna@rheinische-post.de

