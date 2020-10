Kostenpflichtiger Inhalt: Wechselfrist läuft ab : Was Fortuna im Transfer-Endspurt erwartet

Nana Ampomah ist vor dem Absprung. Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann

Analyse Düsseldorf Am Montag um 24 Uhr endet in Deutschland wegen der Corona-Pandemie die längste Transferperiode aller Zeiten. Viele Geschäfte werden auch in diesem Jahr erst auf den letzten Drücker gemacht. Bei Fortuna fehlte ein Spieler deshalb am Freitag schon beim Training. Was in Düsseldorf sonst noch passieren kann.