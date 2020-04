„Konkrete Gespräche mit zwei Nationen“ : Neururer steht vor Engagement als Nationaltrainer

Köln Der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer könnte seine Karriere nach der Coronakrise als Nationaltrainer im Ausland fortsetzen. Der 64-Jährige befindet sich laut eigener Aussagen in Gesprächen mit zwei Nationen.

Neben den Offerten in Europa steht Neururer auch in Kontakt mit einem US-amerikanischen Klub in Texas, den er langfristig in die Major League Soccer führen soll. "Die Gespräche waren auch schon recht weit. Aber dann kam Corona und dann wurde das verständlicherweise erstmal eingestellt."