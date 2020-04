Fanszene fordert Umdenken : Bundesliga „nicht erst seit der Corona-Krise krank“

Köln Ab dem 9. Mai könnte in der Bundesliga der Ball wieder rollen - wenn auch ohne Anhänger. Die Fan-Organisation „Unsere Kurve“ setzt den Profifußball rund um die Diskussion um Geisterspiele unter Druck und fordert ein Umdenken.

"Die Abhängigkeit des Profifußballs von Fernsehgeldern wurde nie sichtbarer als in der aktuellen Situation. Es ist absurd, dass Bundesligavereine ihre Liquidität nur dann sichern können, wenn sie auf das verzichten, was den Fußball ausmacht: Fußballspiele in gefüllten Stadien", schrieb das Bündnis. Das gesamte System stehe so deutlich wie noch nie auf dem Prüfstand.